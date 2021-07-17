بكلمات مؤثرة..جومانا مراد تعلن وفاة والد زوجها

/641039/بكلمات-مؤثرةجومانا-مراد-تعلن-وفاة-والد-زوجها

أعلنت الفنانة جومانا مراد نبأ وفاة والد زوجها المستشار أسامة توفيق بسيسو، منذ ساعات قليلة، وحرصت على نعيه بكلمات رقيقة ومؤثرة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليج يرصد وفاة والد زوج جومانا مراد

أعربت جومانا مراد عن حزنها لوفاة والد زوجها مطالبة متابعيه الدعاء له، فكتبت عبر موقع انستجرام: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوبٍ مؤمنة وراضية وصابرة ومحتسبة ننعي فقيدنا الغالي عميد المحامين العرب المستشار أسامه توفيق بسيسو رحمة الله.. والد زوجي الدكتور ربيع أسامة بسيسو.. سائلين المولى عز وجل أن يثبتنا ويربط على قلوبنا ويقوي إيماننا ويجيرنا في مصابنا".

وتابعت داعية لوالد زوجها: ““اللهم ثبته عند السؤال وأغفر له وأرحمه وأعف عنه وَأَكرِمْ نزُلَه وَوسِّعْ مُدْخَلَه وأغْسِلْه بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ونَقِّه منَ الخَـطَايَا كما يُنقَى الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس.. وَأَبْدِلْه دارا خيرًا مِنْ دَارِه وأدْخِلْه الجنَّةَ وأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّار.. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وأغسله بالماء والثلج والبرد.. واجعل قبره روضة من رياض الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أخذ ولله ما أعطى”.

الموت يفجع جومانا مراد لوفاة ابنتها

كانت مراد، قد نشرت صورة لابنتها المتوفية ديانا منذ فترة على حسابها الشخصى بموقع إنستجرام وعلقت عليها، قائلة: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".

وتابعت: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".

وأوضحت المصاد أنجومانا مراد كانت تعرض ابنتها ديانا على الأطباء منذ ولادتها، لكنها لم تكشف للمقربين لها طبيعة الأزمة الصحية التي تعرضت لها، إذ أن موتها لم يأت مفاجئا لكنه نتيجة أزمة صحية منذ فترة، ولكنها رغم ذلك دخلت في أزمة نفسية سيئية بعد إعلانها عن وفاة ابنتها.