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شكلت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فرق بحث لكشف هوية فتاة تم العثور على جثتها، بمنطقة المنيرة الشرقية بإمبابة شمال الجيزة.

دوت الخليج

8 طعنات وجثة مجهولة.. تشكيل فرق بحث لكشف غموض مقتل فتاة في إمبابة

وعثر الأهالي على جثة فتاة ملقاة داخل جوال في الشارع، وبيّنت المعاينة أن الفتاة في العقد الثالث من العمر وبها 8 طعنات ولم يتم التوصل إلى هويتها حتى الآن.

العثور على جثة فتاة بمنطقة إمبابة

ويقوم فريق البحث بتفريغ كاميرات المراقبة، فيما يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحرياتهم لكشف هوية الجثة وغموض مقتلها للتوصل إلى المتهم وضبطه.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة فتاة بمنطقة إمبابة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات وتم العثور على جثة فتاة داخل جوال، وحرر محضر بالواقعة.

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هذا وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تمكنت أيضًا، فى وقت لاحق من القبض على عاطل في أوسيم، متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، قبل ترويجه عدد من قطع الحشيش المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه، وأرشد عن مكان تخزينها بمسكنه، وهوية عاطل وراء التحصل منه على المضبوطات.