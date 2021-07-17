شهدت منطقة البساتين جريمة قتل بشعة عندما مزق سائق توك توك جسد "خال طليقته " بسكين، بسبب صوت الكاسيت المرتفع، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بعرضه علي النيابة التي قررت حبسه ٤ أيام على ذمه التحقيق.

دوت الخليج

سائق توكتوك يمزق جسد خال طليقته بسكين

وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد ملش، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، يفيد بورود إشارة من مستشفى أحمد ماهر، بوصول شخص متوفي ٤٩ سنه عامل مقيم بالبساتين مصاب بجرح نافذ بالبطن والصدر أدى إلى وفاته.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد عبدالله، نائب مدير مباحث القاهرة ، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفي وبين المتهم يعمل سائق توكتوك ٢٠ سنة ومقيم بالبساتين بسبب وجود خلافات عائلية سابقه بينهما (تطليق المتهم لابنه شقيقه المجني عليه).

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وكشفت التحريات التي قادها اللواء محمد شرقاوي، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، أنه ليلة ارتكاب المتهم الجريمة وحال قيام المتهم بتشغيل أغانى من التوكتوك خاصته بصوت مرتفع أمام مسكن المجني عليه طلب منه المجنى عليه بخفض الصوت، ومن ثم حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة تعدي خلالها المتهم علي المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض " سكين " وفر هاربا.

وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة، واعترف بارتكاب الجريمة، وتم التوصل إلي شاهدي رؤيا للواقعة وهما طالب وعامل وأيدا ماجاء بالفحص، وتم اتخاذ اللازم قانونا.