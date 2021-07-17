دوت الخليج يكشف حقيقة انتماء « الواد الابيض » لعائلة موسيماني

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تصدر هاشتاج « الواد الأبيض » مواقع التواصل الإجتماعي قبل ساعات من انطلاق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي يستضيفها ملعب محمد بن الخامس.

ونشرت عائلة موسيماني صورة تدعم بها النادي الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا، في صورة ظهر فيها طفلا ذو بشرة بيضاء وهو الأمر الذي أثار التساؤل حول ماهية هذا الطفل وجنسيته ليتصدر هاشتاج « الواد الأبيض » مواقع التواصل الإجتماعي.

دوت الخليج يكشف حقيقة تواجد « الواد الابيض » مع عائلة موسيماني

وعلم دوت الخليج أن هذا الطفل لا ينتمي لعائلة موسيماني بل هو طفلا لأصدقاء المدرب الجنوب إفريقي، حيث تتكون أسرة موسيماني من 5 أفراد فقط دون هذا الطفل. وأكدت بعض الصحف المغربية عن نية قناة المغربية الأرضية الرياضية نقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إنطلاقها في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021 الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

- اسم القناة: ENTV Algeria. - القمر الصناعي: نايل سات. - التردد: 11680. - الاستقطاب: أفقي (H). - معامل الترميز: 27500. - معدل تصحيح الخطأ: 56. - الجودة: HD.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام كايزر تشيفز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول - أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل كايزر تشيفز المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمي: دانيل أكبيي. خط الدفاع: إريك ماتوهو- دانيل كاردوزو- بلوم – كاتساندي – نجكوبو.

خط الوسط: ياجان ساسمان – فروسلر- باركر.

خط الهجوم :نجيزانا - سمير نوركوفيتش.

قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

في حراسة المرمي:محمد الشناوي- علي لطقي- مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمد هاني- محمود وحيد- سعد سمير- محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- أكرم توفيق - مجدي أفشة -كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف- صلاح محسن- بواليا- محمود كهربا- حسين الشحات-طاهر محمد طاهر- مروان محسن- أجاي.