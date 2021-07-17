رئيس المصريين الأحرار للأعضاء بمناسبة عيد الأضحى: كل عام وأنتم جنودًا للوطن

جدة - نرمين السيد - جاء نصها التالى :

أسرتى أبنائى وأخواتى..

ابعث إليكم خالص التهنئات وأطيب الأمانى بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على بلادنا وقائدها ومؤسساتها وجموع المصريين وإياكم بالخير واليمن والبركات.. نشهد عيدًا مختلف حيث يكون مستهل الأعياد فى الجمهورية الجديدة التى يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويرسم ملامحها عموم الشعب يدًا بيد مع القائد.

ونحن فى رحاب المصريين الأحرار جزءا لايتجزأ من النسيج المصرى الذى يشهد ملحمة بطولة وفخر، شهود عيان على انتصارات ونجاحات لمشروعات قومية ورؤية ثاقبة لقيادة تجدر أن توجه لها تحية التقدير والاعتزاز.

لم يدخر أحد جهدًا فى خدمة بلاده كلًا فى موقعه كنا وسنظل صفًا واحدًا مع الدولة المصرية أولًا وأخيرًا، فإن غاية آمال المصريين الأحرار تنفيذ شعاره "الوصول إلى مصر اللى بنحلم بيها".

وتابع الخطاب: "نتطلع المزيد من النجاح والخروج من دائرة أشباه كل شىء، فإن خروج مصر من شرنقة الأزمات إلى رحب الجمهورية الجديدة يفتح آفاق الأمل للارتقاء بالثقافة والفن وإعلاء قيمة التراث، والتجديد المواكب فى كل المناحى".

وواصل : "فى ضوء مستجدات الساحة الداخلية والإقليمية والعالمية، نؤكد بأننا جميعا داعمين لقيادة مصر ومؤسساتها الوطنية فى جميع ما يروه مناسبًا من إجراءات حفاظا على الأمن القومى ومقدرات الأمة.

أبنائى وأشقائى.. اعتدنا أن نكون سندًا لبلادنا الحاضن والحصن الأكبر، لن ولم يسمح بيتنا الصغير أن يتواجد فيه طامعًا أو بين أعضائه خنجر أو سهم طاعن للدولة، لأننا أصحاب مبدأ الوطن أبقى وكل شىء إلى زوال.

أدعوكم أن تباشروا مهام عملكم الخدمى والسياسى وفق الضوابط القانونية واللائحية غير عابئين الضغوط أو ضبابية الصورة أحيانا، وليكون لدينا يقين وثقة فى القيادة ورؤية تطويرها للجمهورية التى ستطول بصورة أو بأخرى المجال السياسى.

وتابع : "سنظل خادمين للوطن جاهدين بقدر الإمكانات المتاحة دون محاصصة أو بحث عن منافع لطالما كان بلادنا بخير فإننا بلغنا غاية الأهداف".

كل عام أنتم أبطال جنودًا فى خدمة الوطن، متجاوزين الصعاب ساعين للتطوير والتجديد والمزيد من العطاء.

حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها من كل سوء.

تحيا مصر.. هبة النيل والحياة