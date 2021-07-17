وزير التموين: غرف عمليات مركزية بكل مديرية لمتابعة توافر ‏السلع للمواطنين

جدة - نرمين السيد - وجه دكتور على ‏المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، رؤساء الشركات التابعة ‏للقابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمنافذ التابعة ‏لها.





وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة، إن توجيهات الوزير اليوم تضمنت ضخ اللحوم وتوافر السلع ‏الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، لافتًا إلى أنه أجرى العديد من الاتصالات بشركتى الجملة للتأكد من الكميات ‏المطروحة بمنافذ البيع.

وأوضح "كمال"، أن الشركة القابضة قد زادت من كميات ‏ضخ اللحوم هذه المدة لأكثر من 170 طن يوم لمنافذ بيعها التى تنتشر ‏بمحافظات الجمهورية، مضيفًا أن كل مجمع يصل إليه هذه الأيام اكثر من ‏عشر رؤس لحوم سودانية مذبوحة فى اليوم الواحد لتلبية كل احتياجات ‏المواطنين من اللحوم.

كما تلقى وزير التموين، تقريرًا يفيد بتوافر كميات كبيرة من اللحوم والسلع الأساسية مع تواجد أعداد ‏كبيرة من المواطنين على منافذ الصرف وتوافر كميات كبيرة من اللحوم ‏بالمجمعات السودانية الطازجة والخراف المبردة.

وأكد التقرير وجود حالة رضا كبيرة من المواطنين ‏بالتخفيضات الموجودة بأسعار اللحوم، وإشادة المواطنين بقدرة الدولة ممثلة ‏فى وزارة التموين بتلبية كل احتياجاتهم من لحوم فى عيد الأضحى المبارك.‏

وشدد الوزير، على مديريات ‏التموين بضرورة التواجد بالشارع أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من توافر ‏السلع للمواطنين وكذلك متابعة عمل المخابز أيضًا.