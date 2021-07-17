وزير التموين: غرف عمليات مركزية بكل مديرية لمتابعة توافر ‏السلع للمواطنين

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة، إن توجيهات الوزير اليوم تضمنت ضخ اللحوم وتوافر السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، لافتًا إلى أنه أجرى العديد من الاتصالات بشركتى الجملة للتأكد من الكميات المطروحة بمنافذ البيع.
وأوضح "كمال"، أن الشركة القابضة قد زادت من كميات ضخ اللحوم هذه المدة لأكثر من 170 طن يوم لمنافذ بيعها التى تنتشر بمحافظات الجمهورية، مضيفًا أن كل مجمع يصل إليه هذه الأيام اكثر من عشر رؤس لحوم سودانية مذبوحة فى اليوم الواحد لتلبية كل احتياجات المواطنين من اللحوم.
كما تلقى وزير التموين، تقريرًا يفيد بتوافر كميات كبيرة من اللحوم والسلع الأساسية مع تواجد أعداد كبيرة من المواطنين على منافذ الصرف وتوافر كميات كبيرة من اللحوم بالمجمعات السودانية الطازجة والخراف المبردة.
وأكد التقرير وجود حالة رضا كبيرة من المواطنين بالتخفيضات الموجودة بأسعار اللحوم، وإشادة المواطنين بقدرة الدولة ممثلة فى وزارة التموين بتلبية كل احتياجاتهم من لحوم فى عيد الأضحى المبارك.
وشدد الوزير، على مديريات التموين بضرورة التواجد بالشارع أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من توافر السلع للمواطنين وكذلك متابعة عمل المخابز أيضًا.
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