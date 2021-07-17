/641051/رئيس-المصريين-الأحرار-الرئيس-السيسي-لم-يدخر-أحد-جهدا-في-خدمة-بلادة-وسنظل-صف-واحد-مع-الدولة-المصرية

وجه الدكتور عصام خليل، رئيس حزب "المصريين الأحرار"، رسالة تهنئة لكافة أعضاء وقيادات وهيئات الحزب في ربوع الجمهورية والخارج بحلول عيد الأضحى المبارك، جاء نصها كالتالي:”أسرتي أبنائي وأخواتي.. ابعث إليكم خالص التهنئات وأطيب الأماني بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على بلادنا وقائدها ومؤسساتها وجموع المصريين وإياكم بالخير واليمن والبركات.

دوت الخليج

وتابع الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار: نشهد عيدًا مختلف حيث يكون مستهل الأعياد في الجمهورية الجديدة التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرسم ملامحها عموم الشعب يدا بيد مع القائد،ونحن في رحاب المصريين الأحرار جزءا لايتجزأ من النسيج المصري الذي يشهد ملحمة بطولة وفخر، شهود عيان على انتصارات ونجاحات لمشروعات قومية ورؤية ثاقبة لقيادة تجدر أن توجه لها تحية التقدير والاعتزاز”.

رئيس حزب المصريين الأحرار: الرئيس السيسي لم يدخر جهدًا فى خدمة بلاده

وأضاف:” الرئيس السيسي لم يدخر أحد جهدا في خدمة بلادة كلا في موقعه كنا وسنظل صف واحد مع الدولة المصرية أولا وأخيرا، فإن غاية آمال المصريين الأحرار تنفيذ شعاره "الوصول إلى مصر اللي بنحلم بيها"، ونتطلع المزيد من النجاح والخروج من دائرة أشباه كل شيء، فإن خروج مصر من شرنقة الأزمات إلى رحب الجمهورية الجديدة يفتح آفاق الأمل للارتقاء بالثقافة والفن وإعلاء قيمة التراث، والتجديد المواكب في كل المناحي”.

رئيس حزب المصريين الأحرار: ندعم القيادة السياسية ومؤسساتها الوطنية

واستكمل رئيس حزب المصريين الأحرار حديثه قائلًا:” في ضوء مستجدات الساحة الداخلية والإقليمية والعالمية، نؤكد بأننا جميعا داعمين لقيادة مصر ومؤسساتها الوطنية في جميع ما يروه مناسباً من إجراءات حفاظا على الأمن القومي ومقدرات الأمة.. أبنائي وأشقائي.. اعتدنا أن نكون سندا لبلادنا الحاضن والحصن الأكبر، لن ولم يسمح بيتنا الصغير أن يتواجد فيه طامعا أو بين أعضائه خنجر أو سهم طاعن للدولة، لأننا أصحاب مبدأ الوطن أبقي وكل شيء إلي زوال”.

وقال “أدعوكم أن تباشروا مهام عملكم الخدمي والسياسي وفق الضوابط القانونية واللائحيه غير عابئين الضغوط أو ضبابية الصورة أحيانا، وليكون لدينا يقين وثقة في القيادة ورؤية تطويرها للجمهورية التي ستطول بصورة أو بأخرى المجال السياسي. سنظل على خادمين للوطن جاهدين بقدر الإمكانات المتاحة دون محاصصة أو بحث عن منافع لطالما كان بلادنا بخير فإننا بلغنا غاية الأهداف. كل عام أنتم أبطال جنودا في خدمة الوطن، متجاوزين الصعاب ساعين للتطوير والتجديد والمزيد من العطاء. حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها من كل سوء.. دوت الخليج.. هبة النيل والحياة”.