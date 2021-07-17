/641052/المؤتمر-يهنئ-الرئيس-السيسي-بعيد-الأضحى-خطابه-باحتفالية-حياة-كريمة-مهيب-وأتى-على-مصر-بأكبر-مبادرة-اجتماعية

تقدم الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادات السياسية بمناسبة عيد الأضحى، والذي اتى على مصر بأكبر مبادرة اجتماعية في تاريخ مصر وهي مبادرة حياة كريمة، أكبر انجاز والتي استحقت عن جدارة ان يطلق الرئيس من خلالها قيام الجمهورية الجديدة، التي استحققته بحجم الانجازات والمبادرات التي حققها الرئيس.

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وأكد الربان صميدة في بيان له، دعمه ودعم الحزب للجهود التي يقوم بها الرئيس والقيادة السياسية للمضي نحو الجمهورية الجديدة، متمنيا له كل التوفيق والمساندة في حماية الامن القومي المصري.

صميدة: خطاب الرئيس خلال احتفالية حياة كريمة “مهيب”

وشدد على أهمية خطاب الرئيس السيسي الأخير خلال احتفالية المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، حيث وصفه بـ"الخطاب المهيب" نظرا لما تضمنه من رسائل واضحة وقوية، لافتا إلى الرئيس وجه خلال المؤتمر رسالة طمأنة للمصريين بعدم القلق أو الخوف على مياه النيل ورسالة تحذير لمن يحاول المساس بالأمن القومي المصري ومياه النيل.

الربان عمر صميد: نثق فى القيادة السياسية بشأن حل أزمة سد النهضة

وأعرب الربان عمر مختار صميد، عن ثقته في القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إدارة أزمة سد النهضة كما نجحت في إدارة العديد من الأزمات التي مرت بها مصر، مؤكد أن إدارة الرئيس السيسي أثبتت أن "الخطوط الحمراء" التي تضعها الدولة المصرية ومن ضمنها نهر النيل لا يجرؤ أحد على تخطيها أو المساس بها.

ودعا رئيس حزب المؤتمر في ختام بيانه، الشعب المصري إلى الوقوف خلف قيادته السياسية والقوات المسلحة التي طالما كانت درعا وسيفا يحمي هذا الوطن ويدافع عنه، مستشهدا بمقولة الرئيس: "احنا كمصريين لا يليق بنا أن نقلق".