/641053/من-هو-أكثر-لاعبي-الأهلي-تتويجا-بدوري-أبطال-إفريقيا

يلتقي النادي الأهلي مع فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، اليوم السبت، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يقام على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويعرض دوت الخليج اللاعبين الموجودين في صفوف المارد الأحمر وتوجوا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى اللاعبين الذين يبحثون عن التتويج الأول لهم بالبطولة.

خاض النادي الأهلي 13 نهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، واستطاع المارد الأحمر الفوز بـ 9 مباريات منهم، وتربع على عرش الفرق الإفريقية كأكثر نادي حصولا على البطولة بـ 9 مرات، وخسر النادي الأهلي في 4 نهائيات.

اللاعبين الأكثر تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقا

يأتي وليد سليمان على قائمة اللاعبين الحاليين الأكثر تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث توج الحاوي بـ 3 بطولات، والتي جاءت كالتالي: 2012 و2013 و2020، ويسعى وليد سليمان بالتتويج بالبطولة الرابعة له في دوري أبطال إفريقيا.

يأتي رامي ربيعة ضمن اللاعبين الأكثر تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي، حيث يعادل رقم وليد سليمان بـ 3 بطولات وهم كالتالي: 2012، 2013، 2020.

وفي السياق ذاته يعادل سعد سمير رقم وليد سليمان ورامي ربيعة عن طريق التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا بت 3 مرات وهم كالتالي: 2012 -2013 -2020.

اللاعبين الذين لم يتوجوا ببطولة دوري أبطال إفريقيا

وعلى الجانب الأخر يسعى عدة لاعبين في صفوف النادي الأهلي بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخهم، ومنهم:

بدر بانون وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وناصر ماهر ومحمد شريف ووالتر بواليا.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

في الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

التشكيل المتوقع لفريق كايزر تشيفز

حراسة المرمى: دانييل أكبي

الدفاع: سيابونجا نجيزانا – إريك ماتوهو – دانييل كاردوزو

الوسط: ريف فروسلر – نجابولو بلوم – ويليارد كاتساندي – ياجان ساسمان

الهجوم: بيرنارد باركر – سمير نوركوفيتش – لياندرو كاسترو