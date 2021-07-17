ثنائي الزمالك ينتظمان في التدريبات الجماعية للفريق

وكان الجزيري والمثلوثي قد حصلا على راحة من تدريبات الفريق أمس الجمعة بعد عودتهما أمس من تونس عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على خوض اللاعبين تقسيمة من أجل استعادتهم الحالة الفنية ، بعد أن كان التركيز خلال مران أمس الجمعة على الناحية البدنية بعدما حصلوا على راحة لمدة 11 يوما.

وخاض اللاعبون التقسيمة تحت أنظار كارتيرون وجهازه المعاون: أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض تدريبه حتى يوم الإثنين المقبل، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية قبل انطلاق تدريبات أمس على ملعب نادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك من أجل الاطمئنان على لاعبي الفريق والجهاز الفني بعد الحصول على راحة طويلة في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية.

تدريبات الزمالك

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم بعدما حصل الفريق على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك راحة من التدريبات أمس الجمعة، للتونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق وذلك بعد عودتهما إلى القاهرة عصر اليوم، على أن ينتظم الثنائي في التدريبات غدا السبت.

موعد مباراة الزمالك

ويستعد الفريق لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق تدريب أمس على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.

وشرح المدير الفني خطة الإعداد خلال الفترة المقبلة للاعبين، ومنح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين لتطبيقها في المران.