/641059/تاريخ-الأندية-المصرية-في-دوري-أبطال-إفريقيا

يعد فريق الإسماعيلي هو أول فريق مصري يتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي كانت تسمى كأس إفريقيا للأندية البطلة، حيث كان يشارك في البطولة، بطل الدوري في كل دولة إفريقية، بالإضافة إلى وصيف الدوري في أفضل 12 اتحاد، ويعرض دوت الخليج تاريخ الأندية المصرية في بطولة دوري أبطال إفريقيا منذ انطلاق أول نسخة من البطولة والتي توج بها الفريق الكاميروني أوريكس دوالا:

مشوار الأندية المصرية في دوري أبطال إفريقيا

حصدت الأندية المصرية بطولة دوري أبطال إفريقيا، 15 مرة منذ انطلاقها لأول مرة في عام 1964، عن طريق الفرق: الإسماعيلي والأهلي والزمالك، بواقع بطولة واحدة لفريق الدراويش و5 مرات للفارس الأبيض، و9 بطولات للمارد الأحمر، ويسعى الفريق الأحمر لتعزيز تاريخه بالتتويج بالفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في المباراة التي تقام اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

عدد بطولات الأندية المصرية في دوري أبطال إفريقيا

توج فريق الإسماعيلي ببطولاته الوحيدة في دوري أبطال إفريقيا عام 1969، وكانت تلك البطولة هي الأولى في تاريخ الأندية المصرية، بينما حقق فريق الزمالك التتويج بالبطولة في عام 1984 و 1986 و1993 و1996 و2002، بينما توج النادي الأهلي بالبطولة في عام: 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020.

خاض النادي الأهلي 13 نهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، واستطاع المارد الأحمر الفوز بـ 9 مباريات منهم، وتربع على صدارة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولة.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام كايزر تشيفز

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

في الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

التشكيل المتوقع لفريق كايزر تشيفز أمام الأهلي

حراسة المرمى: دانييل أكبي

الدفاع: سيابونجا نجيزانا – إريك ماتوهو – دانييل كاردوزو

الوسط: ريف فروسلر – نجابولو بلوم – ويليارد كاتساندي – ياجان ساسمان

الهجوم: بيرنارد باركر – سمير نوركوفيتش – لياندرو كاسترو