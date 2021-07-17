/641061/تعرف-على-نتيجة-مسحة-رباعي-الأهلي-الثانية

أعلن أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية مسحة رباعي الفريق المنضمين إلى المنتخب الأوليمبي، وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر، قبل السفر غدًا إلى اليابان، بعد المشاركة مع الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا الليلة، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويرصد دوت الخليج نتيجة مسحة رباعي الأهلي قبل الصفر لأولمبياد طوكيو.

وأجرى رباعي الأهلي «الأوليمبي» مسحة إضافية أمس، الجمعة، بمقر إقامة بعثة الفريق في الدار البيضاء قبل السفر للمشاركة في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأوليمبي.

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في التاسعة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتغادر بعثة الأهلي المغرب عقب مباراة كايزر تشيفز مباشرة في طريقها إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، فيما يقضي الرباعي «الأوليمبي» الليلة في المغرب ويطير ظهر غدٍ الأحد إلى اليابان، حسب اتفاق الجهاز الفني للأهلي مع نظيره في المنتخب الأوليمبي.

ارقام الأهلي في النهائي

نجح خالد بيبو، لاعب الأهلي السابق، في تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» في نهائي البطولة، ليكون الهداف الوحيد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي يسجل ثلاثية.

وحصد وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، أكثر اللاعبين مساهمة في التتويج ببطولة دوري الأبطال برصيد 6 ألقاب، مع نادي القرن.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم في النهائي الرابع عشر أمام كايزر تشيفز، بقائمة مدججة بالعديد من لاعبي الفريق أصحاب الخبرات في المباريات الكبرى، والمباريات الحاسمة.

قائمة الأهلي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي - علي لطقي- مصطفي شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمود وحيد - سعد سمير - محمود متولي.

خط السوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي- أليو ديانج - أكرم توفيق - مجدي أفشة - كريم ندفيد - محمود وحيد - وليد سليمان.

خط الهجوم: محمد شريف - صلاح محسن – بواليا - محمود كهربا - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر- مروان محسن - أجاي.