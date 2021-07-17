المنتخب الاولمبي يخوض مرانه الأول في طوكيو استعداداً للأولمبياد

/641062/المنتخب-الاولمبي-يخوض-مرانه-الأول-في-طوكيو-استعدادا-للأولمبياد

ادي المنتخب الاولمبي مرانه الاول علي احد الملاعب المخصصه لتدريبه قبل لقائه الخميس المقبل امام اسبانيا في مستهل مشواره في اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء المران في السابعه مساء اليوم بتوقيت اليابان بعد ان وصلت البعثه ظهرا واجرت مسحه طبيه للكشف عن كورونا ثبت منً خلالها سلامة جميع افراد البعثه

واعتبارا من الغد سيؤدي المنتخب تدريبه في موعد لقاء اسبانيا وهو الرابعه والنصف عصرا وتم تنظيم توقيتات وجبات الطعام بمعرفة الدكتور ايمن زين طبيب الفريق.

المنتخب يقيم في الدور الخامس باحد فنادق سابورو وهو داخل الفقاعه الطبيه حيث لا يسمح بمغادرة الحجره الا للطعام او التدريب حسب تعليمات اللجنه المنظمه الصارمه، ويبعد ملعب التدريب عن فندق اقامة اللاعبين ساعه بالاتوبيس.

ومن جانبه اكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي ان الامور تجري وفق المخطط لها من قبل مؤكدا ان الجميع تعاهد علي بذل اقصي جهد لتحقيق نتائج مشرفه خلال هذا العرس العالمي، فيما تابع شوقي غريب وجهازه المعاون لقاء اليابان واسبانيا الودي والذي انتهي بالتعادل ١_١.

ووصل صباح أمس منتخب مصر الأوليمبى، إلى طوكيو بعد رحلة استغرقت 10 ساعات، على متن طائرة خاصة، استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 التى تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28.

تلقى النادى الأهلى تأكيدات من المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب تفيد بوجود طائرة خاصة سوف تنقل رباعى المارد الأحمر محمد الشناوى وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر لليابان عقب نهاية مباراة الاهلى مع كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا فى نهائى دوري الابطال الافريقى والمقرر لها السبت المقبل بالمغرب للحاق ببعثة الفراعنة الصغار فى طوكيو للمشاركة فى الاوليمبياد.

والجدير بالذكر أن خضع الشناوى والونش للكشف الطبى مؤخرا تحت إشراف الجهاز الطبى لمنتخب مصر الأولمبى واللجنة الأولمبية المصرية، وأخطرت اللجنة الأولمبية اللاعبين بمنحهما الحرية فى الحصول على اللقاح من عدمه.

خاصة أن اللاعبين سيخضعان للعزل الطبى فور وصولهما طوكيو لمدة 3 أيام قبل مخالطة أى منتخبات أخرى وفقا للائحة البطولة وسيتم عمل مسحات يومية لهما للكشف عن فيروس كورونا، فيما حصل أحمد حجازى على اللقاح فى السعودية بينما حصل باقى اللاعبين والجهاز الفنى للمنتخب على اللقاح.

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

يبحث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصرالأولمبي، عن إنجاز جديد خلال مشاركتة في أولمبياد طوكيو 2020، واوجد عدد من الاعبين المميزين.

ويأمل غريب في تكرار نجاح الجيل الذهبي الذي في كأس العالم للشباب عام 2001، حيث حصد الميدالية البرونزية، ليحقق لكرة القدم المصرية أول إنجاز أولمبي، وينافس المنتخب المصري في مجموعة قوية تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.