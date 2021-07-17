/641065/موسيماني-ينهي-جلسة-الأهلي-الأخيرة-قبل-المباراة-بتعليمات-قوية-تفاصيل

انتهى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، منذ قليل من المحاضرة الختامية للاعبين، في فندق الإقامة في الدار البيضاء، قبل التحرك لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج أبرز ماجاء في الجلسة الأخيرة للمدير الفني بيتسو موسيماني للأهلي، مع لاعبي الفريق قبل المباراة المرتقبة أمام كايزر تشيفز، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعقد موسيماني محاضرة مهمة مع لاعبي الأهلي تحدث معهم خلالها عن عدة أمور، ووجه تعليماته الختامية الخاصة بمباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد عودة الأهلي

ومن المقرر أن يتحرك فريق الأهلي بعد قليل من فندق الإقامة إلى ملعب محمد الخامس لمواجهة كايزر تشيفز في التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتُغادر البعثة ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية فور انتهاء مباراة نهائي إفريقيا، حيث تبدأ رحلة العودة إلى القاهرة على متن طائرة خاصة.

الهداف التاريخي للأهلي في النهائي

يعتبر محمد أبو تريكة الهداف التاريخي للأهلي في المباريات النهائية برصيد خمسة أهداف، فضلا عن كونه الهداف التاريخي للبطولة برصيد 28 هدفًا.

نجح خالد بيبو، لاعب الأهلي السابق، في تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» في نهائي البطولة، ليكون الهداف الوحيد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي يسجل ثلاثية.

وحصد وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، أكثر اللاعبين مساهمة في التتويج ببطولة دوري الأبطال برصيد 6 ألقاب، مع نادي القرن.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم في النهائي الرابع عشر أمام كايزر تشيفز، بقائمة مدججة بالعديد من لاعبي الفريق أصحاب الخبرات في المباريات الكبرى، والمباريات الحاسمة.

قائمة الأهلي

في حراسة المرمي: محمد الشناوي - علي لطقي- مصطفي شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمود وحيد - سعد سمير - محمود متولي.

خط السوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي- أليو ديانج - أكرم توفيق - مجدي أفشة - كريم ندفيد - محمود وحيد - وليد سليمان.

خط الهجوم: محمد شريف - صلاح محسن – بواليا - محمود كهربا - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر- مروان محسن - أجاي.