/641068/التشكيل-الرسمي-للنادي-الأهلي-أمام-كايزر-تشيفز-بنهائي-إفريقيا

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقة أمام كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، في لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

ويرصد دوت الخليج تشكيل الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي في نهائي أفريقيا:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – أكرم.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف – محمد مجدي أفشة– طاهر محمد طاهر.

تاريخ الأهلي في نهائي أفريقيا

نجح الأهلي في تسجيل أسمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا في 1976، لأول مرة، ونجح في حصد أول لقب منها في 1982، ليحصد اول ألقابه الإفريقية، وحقق الأهلي 9 ألقاب من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويأمل الأهلي في التتويج بالعاشرة أمام كايزر تشيفز.

وصل الأهلي في أربع نسخ متتالية لنهائي أفريقيا، في موسم (2005 – 2006 – 2007 – 2008)، ليكون أول نادي في لقارة السمراء يواصل المشاركة في نهائي البطولة في أربع مرات متتالية.

حصد الأهلي اللقب في نسختين متتاليتين مرتين الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في2012 و 2013، ويسعى لتكرار نفس الإنجاز للمرة الثالثة، وهو يدافع عن لقبه الذي حققه على حساب الزمالك في النسخة الماضية.

أرقام الأهلي في النهائي

سجل الأهلي في الـ 13 نهائي الذي خاضة في السابق، 32 هدف، في حين تلقت شباكة، 18 هدف، ويعد محمود الخطيب صاحب أول هدف لنادي القرن في البطولة في عام 1982، ويختتم آخر أهداف الأهلي في النهائي محمد مجدي أفشة.

نجح خالد بيبو، لاعب الأهلي السابق، في تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» في نهائي البطولة، ليكون الهداف الوحيد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي يسجل ثلاثية.

وحصد وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، أكثر اللاعبين مساهمة في التتويج ببطولة دوري الأبطال برصيد 6 ألقاب، مع نادي القرن.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم في النهائي الرابع عشر أمام كايزر تشيفز، بقائمة مدججة بالعديد من لاعبي الفريق أصحاب الخبرات في المباريات الكبرى، والمباريات الحاسمة.