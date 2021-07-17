زعيم الأغلبية أشرف رشاد  يشهد الحفل الختامي لبطولة محمد سالمان بأسيوط ويكرم الفرق الفائزة واللاعبين

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شهد النائب أشرف رشاد، أمين عام حزب مستقبل وطن، والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس ياسر عمر، أمين محافظة أسيوط، الحفل الختامي لبطولة كأس محمد سالمان الخيرية لكرة القدم الرياضية، بمشاركة 68 مركز شباب على مستوى المحافظة، والذى يرعاه النائب مصطفى سالمان عضو مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن، وأقيم الحفل بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن بالمحافظة.

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وحضر الحفل نواب مستقبل وطن النائب إبراهيم نظير، والنائب حسام حلمى ماضى، والنائب أحمد الشناوى، وأعضاء مجلس الشيوخ، النائب حمادة قرشي، والنائب مصطفى الكحيلى، والنائبة هند جوزيف.

زعيم الأغلبية أشرف رشاد يشهد الحفل الختامي لبطولة محمد سالمان بأسيوط

كما حضر النائب محمد فهمي صالح، أمين عام حزب الشعبي الجمهوري بأسيوط، والنائبة نشوى رائف، والدكتور شحاتة غريب، نائب رئبس الجامعة والعميد سكرتير عام، مساعد المحافظة، واللواء عبد الرحمن شلش، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية والشبابية والمهندس محمد سالمان رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومديري الإدارات الشبابية ومراكز الشباب والفرق الرياضية والكشفية على مستوى المحافظة.

وشهد الحضور المبارة النهائية بين فريقي مركز شباب حي السلام بمنفلوط، ومركز شباب تناغة بالقوصية، لتحديد المركزين الأول والثاني.

زعيم الأغلبية: حياة كريمة المشروع الأضخم على مستوى العالم

وعبر النائب أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، عن سعادته بوجوده على أرض أسيوط، مهنئًا الحضور بميلاد مصر الجديدة الذي تحقق على يد رئيس الجمهورية، لافتا إلى مشاركته في المؤتمر الأول لإطلاق المشروع القومي، لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، والذي يعد المشروع الأضخم على مستوى العالم، كما قدم الشكر للنائب مصطفى سالمان راعى الحفل ومؤسسة محمد سالمان الخيرية على دعمهما للمجالات الرياضية والشباب.

وأكد زعيم الأغلبية، النائب أشرف رشاد، على إننا في عهد تتحقق فيه الآمال والتنمية مطالبًا الشباب ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق الطموحات وأشار المهندس ياسر عمر ان تعاون الحزب مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى من أولويات العمل الحزبى لما لهذه المؤسسات من دور كبير ورئيسى فى دعم عجلة التنمية فى مصر الجديدة، مشيرًا إلى حضور المهندس أشرف رشاد لأسيوط لما للرياضة واكتشاف الشباب الموهوبين رياضيا من أهمية كبيرة فى تحقيق استراتيجة بناء الإنسان التى يتبناها رئيس الجمهورية.

ووجه النائب مصطفى سالمان الشكر لكافة الحضور مؤكدا على دعمه الدائم للمواهب الشبابية وتعاونه مع كافة الاجهزة المعنية بالمحافظة لخدمة شبابها واكتشاف مواهب من يستحقون الدعم فى مختلف المجالات.

وأشار الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط إلى أهمية المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني في دعم الشباب في مختلف المجالات وخاصة الرياضية واتاحة الفرصة امام المتميزين منهم للمشاركة فى البطولات والمسابقات المختلفة موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمها للشباب وبناء الانسان الفكري والبدني لتحقيق التنمية.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الفرق الفائزة في البطولة وتوزيع الميداليات الذهبية حيث فاز مركز شباب حي السلام بمنفلوط بالمركز الأول وكأس البطولة كما حصد المركز الثاني مركز شباب التناغة أما المركز الثالث حصل عليه مركز شباب بحري الغنايم ومركز شباب صدفا فاز بالمركز الرابع في البطولة، كما تم اختيار وتكريم أفضل هداف في البطولة وهو اللاعب علي عبده شحاته بنادي صدفا الرياضي وأفضل لاعب في البطولة وهو الكابتن محمود صبره بمركز شباب حي السلام بمنفلوط وأفضل حارس مرمى وهو الكابتن إبراهيم جمال وأفضل حكم الكاتبن عياد الشريف وأفضل فريق منظم فريق مركز شباب صدفا كما تم تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم والتي نظمتها المؤسسة ضمن أنشطتها خلال هذا عام 2020/2021 وتم تكريم أيضا فريق ذوي الهمم والقدرات الخاصة لفوزه بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية ممثلا عن محافظة أسيوط.