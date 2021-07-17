وتناول فاروق خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يُعرض على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن صحيفة "فالور أكتويل الفرنسية" تناولت تقريرًا بعنوان "النمسا تصبح أول دولة أوروبية تحظر جماعة الإخوان الإرهابية"، وكشف فاروق عن سببين لاتخاذ البرلمان النمساوى قرار حظر الإرهابية، أولها الصناديق السرية المشبوة التى يتم فيها تحويل عناصر تلك الجماعة لأموالهم من إنجلترا إلى النمسا.
وتابع: "السبب الآخر الحادث الإرهابى الذى وقع فى فيينا 2 نوفمبر 2020، وأسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين".
وقال فاروق إن صحيفة "ماريان" الفرنسية الأسبوعية، ذكرت أنه تم تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية فى النمسا لدرجة أنهم أسسوا إمبراطورية أعمال من مصانع الألبان حتى امتلكوا شبكة نقابية.
كما تناول تقرير صحيفة "لوبوان الفرنسية" التى ناقشت فيه فكر "حسن البنا" الذى لم يستطع إخفاء طموحاته أمام العالم، كما أكدت الصحيفة أن الإخوان وجدوا فى النمسا "ملاذًا ضريبيًا"، وأحد البلاد التى تحافظ على سرية الحسابات المصرفية للأجانب التى يعيشون فيها، ومن ثم الإخوان بدأوا فى إنشاء إمبراطوريات داخل الدولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو - بالبنط العريض : صحف فرنسية تكشف أسباب حظر الإرهابية فى النمسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.