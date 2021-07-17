التعليم: عقد امتحان سوبر ماتشينج لطلبة الدبلومة الأمريكية العام الحالى والمقبل 

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع وزارة التعليم العالي لمناقشة بعض الموضوعات الهامة المتعلقة بالشهادات الدولية، حيث أنه تم الاتفاق على الشكل النهائى لعمل super matching والخاص بطلبة الدبلومة الأمريكية كإجراء استثنائي لطلبة جريد 12 هذا العام والعام القادم فقط.

وأكدت الوزارة أنه يحق للطالب الاختيار فى عمل super matching بأعلى الدرجات التي حصل عليها من بين الامتحانات التي اجتازها (SAT I) ( SAT II) (EST II) (EST I) (ACT I) (ACT II)، مشيرًا إلى أنه من حق الطالب أيضًا (إذا رغب) في عمل super matching فى مادة اللغة الإنجليزية بفرعيها reading & writing من بين امتحانات ACT & SAT.

وأوضحت الوزارة أنه قد تم الموافقة على قبول امتحان الـ SAT من داخل جمهورية مصر العربية، وذلك حتى 15/2/2021 وللطلاب من خارج جمهورية مصر العربية حتى 15/8/2021، بشرط تقديم ما يثبت إقامتهم الشرعية بالخارج، لافتًا إلى أنه تم الموافقة على قبول امتحان الـ(ACT) حتى 15/8/2021 أو لحين صدور تعليمات جديدة.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لما يثار حول مادة الـ science في امتحان الـ ACT فقد تم الاتفاق على ما يلى:ـ

ـ يجوز قبول الطالب بالكليات الأدبية بدون إضافة مادة الـ science والاكتفاء بمادتي English & math وتعدل الدرجات بما يعادل الدرجات المقررة لنتيجة هذه المواد.

ـ يجوز للطلاب الالتحاق بالكليات العملية دون كليات الطب بشرط أداء الطالب الامتحان في مادة الـ science في امتحان ACT I أو ACT II.

ـ يجوز للطالب الالتحاق بكليات الطب بعد أداء الطالب الامتحان في مادة الـ science في امتحان (ACT II).

- فيما يتعلق بعدم دراسة مادة الـ math في G12 بشهادة البكالوريا الفرنسية فقد أفاد السادة ممثلو المجلس الأعلى للجامعات بأنه لا يوجد مادة رياضيات منفصلة بتلك الشهادة وأن المحتوى الدراسي لمادة الرياضيات يتم دراسته بمواد (chemistry ,physics, biology)، وقد طلب ممثلو المجلس الأعلى للجامعات إرسال المحتوى العلمي لتلك المواد لعرضها على مستشار مادة الرياضيات بالوزارة لدراسة مدى تضمينها لمادة الرياضيات (1) حتى يمكن احتسابها ضمن المواد المؤهلة لكليات الطب.

حضر الاجتماع خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، وايمان صبري مدير عام التعليم الخاص، ومحمد هاشم مدير التعليم الدولى بالإدارة العامة للامتحانات، و سيد الصافورى مدير عام مكتب التنسيق، وحسين زغلول مدير الشهادات الأجنبية، ومحمد عامر ممثل مكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات، وشيماء محمد عبد الحليم شئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي.