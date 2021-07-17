نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سداد فاتورة الكهرباء و أسعار شرائح الكهرباء الجديدة لعام 2021م في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياََ، وهذا بعد الإعلان من قبل وزارة الكهرباء عن خدمة الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وهذا أمر ضروري للمواطنين بالمصالح الحكومية، لعدم تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم كله (كوفيد-19)، ولذلك سوف نعرض لكم من خلال موقع ثقفني خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وطريقة سداد فاتورة الكهرباء أيضاََ، حيث أن نعرض أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2021 م.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء :

يجب الدخول على موقع وزارة الكهرباء ثم يقوم المواطن فتح” قسم الخدمات “، ثم الضغط على أيقونة خدمة الاستعلام عن الفواتير. ثم بعد ذلك سوف يظهر لك مجموعة شركات الكهرباء التي تعمل في جميع أنحاء مصر. ثم بعد ذلك يجب على المواطن اختيار الشركة التابعة له. ثم يجب فتح موقع القطاع الخاص بالمكان. يجب على المواطن كتابة بيانات العداد الخاص به، وفي هذه الحالة سوف يظهر قيمة الفاتورة إلكترونياً.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لعدة شركات :

يجب على المواطن الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالشركة التابعة له من خلال الدخول على موقع وزارة الكهرباء المصرية يجب الضغط على كلمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء. ثم بعد ذلك تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني بالاسم ورقم العداد أيضاََ. يجب على المواطن الضغط على أيقونة “الاستعلام”.

طريقة سداد فاتورة الكهرباء :

يجب الدخول على موقع فوري لسداد فاتورة الكهرباء ثم إدخال على مرافق عامة. ثم يجب على المواطن اختار شركة الكهرباء التابعة للمواطن. ثم إدخال رقم المشترك. ثم بعد ذلك يجب إدخال رقم الهاتف الخاص به. ثم سوف يظهر القيمة المستحقة، واسم المستخدم. ثم بعد ذلك يجب الدفع، واستلام الإيصال.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة لعام 2021م :

الشريحة الأولى :

من صفر إلى 50 كيلو وات، سوف تصل إلى 38 قرشاََ بدلاً من 30 قرشاََ.

الشريحة الثانية :

ابتداءً من 51 إلى 100 كيلو وات، قد وصل إلى 48 قرشاََ، بدلاً من 40 قرشاََ.

الشريحة الثالثة :

من صفر إلى 200 كيلو وات، حيث أن وصل إلى 65 قرشاََ بدلاً من 50 قرشاََ.

الشريحة الرابعة :

ابتداءً من 201 إلى 350 كيلو وات، وصل إلى 96 قرشاََ بدلاً من 82 قرشاََ.

الشريحة الخامسة :

من 351 إلى 650 كيلو وات، سوف يتم الوصول إلى 118 قرشاََ بدلاً من 100 قرشاََ.

الشريحة السادسة :

من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات، لا يتم الحصول على الدعم 118 قرشاََ.

الشريحة السابعة :

من الصفر لأكثر من 1000 كيلو وات، تصل إلى 145 قرشاََ.

ومن المؤكد أن يجب على جميع المواطنين استرشاد الكهرباء المستهلكة الشهرية، حيث أن يجب على المواطنين التجنب من ترك الأجهزة الكهربائية في وضع الاستعداد، مثل أجهزة التلفزيون، ومشغلات DVD ويجب على المستخدم لا يترك شواحن الهواتف أيضاََ، حيث أن إذا كان الأجهزة في وضع الاستعداد فهذا سوف يظل في وضع التشغيل مباشرةً، ولذلك يجب فصل جميع الأجهزة الكهربائية لكي يتم توفير الطاقة الكهربائية، وفي هذه الحالة سوف يتم توفير المال أيضاََ.