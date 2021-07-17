/641073/في-جلسة-تصوير-معه-نرمين-الفقي-تقع-في-غرام-دولفين

قامت الفنانة نرمين الفقي، بنشر صور على صفحتها الرسمية فيس بوك التقطتها خلال جلسة تصوير جديدة لها وهي ترتدي ملابس السباحة وتسبح بجانب الدولفين وظهرعليها السعادة.

وكتبت الفنانة نرمين الفقي على صفتحها الشخصية، معلقة على هذه الصور :" أنا وقعت في غرام الدولفين الله على جمالهم". يذكر أن نرمين الفقي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين وهما "ضل راجل" مع ياسر جلال ونور من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ومسلسل "النمر" مع محمد إمام وهنا الزاهد، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

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