السبت.. التعليم تفتح باب التقدم للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية إلكترونيًا

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عاطف سلامة، إن الوزارة قررت فتح باب التقدَّم للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية بمطروح وذلك من خلال الرابط الإلكترونى المخصص لتلقى طلبات التقديم على موقع الوزارة فى الفترة من السبت 24 حتى السبت 31 يوليو 2021 على الرابط التالي: "emis - gov. eg".





وأضاف وكيل الوزارة، فى بيان اليوم السبت، أن شروط التقدُّم للاختبار الإلكترونى للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية وفق ما حددته الوزارة على النحو التالى: أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى دور أول 2021 بمجموع لا يقل عن 260 درجة لجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه يحق التقديم للطلاب أبناء محافظة مطروح الحاصلين على مجموع لا يقل عن 260 درجة فى الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى شرط حصولهم على الشهادة الابتدائية من مدارس المحافظة والمطابقين لشروط الالتحاق بالمدرسة النووية هذا العام، وألا تقل درجات مواد (الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم) فى الشهادة الإعدادية عن مجموع 152 بنسبة 95% لجميع محافظات الجمهورية وأن يكون الطالب مصرى الجنسية وألا يزيد السن فى (1/10/2021) عن 18 سنة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه يستوجب على الطلاب الراغبين فى الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية والمطابقين لشروط التقديم القيام بالإجراءات الآتية لضمان التقدم للامتحان الإلكترونى، حيث يتم تسجيل استمارة التقدم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

الجدير بالذكر أن الطالب يقوم بإنهاء إجراءات التقدم للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية إلكترونيا، وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها، لتقديمها إلى أقسام شئون الطلاب والامتحانات بالإدارات التعليمية؛ لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات المطلوبة الآتية:

لصق صورتين شخصيتين حديثتين للطالب مع استمارة التقدم، وصورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد، وشهادة ميلاد إلكترونية للطالب للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية، وإيصال مقابل أداء خدمة قيمته (100 جنيه فقط لا غير) للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصرى أو البنك الأهلى أو بنك مصر باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وتقوم المديريات التعليمية (التعليم الفنى) باستلام أوراق التقديم بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية مع إيصالات سداد مقابل أداء خدمة وإرفاقها ضمن أوراق التقدم المطلوبة.

تُعد مدرسة الضبعة النووية بمطروح هى المدرسة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربى المتخصصة فى مجال الطاقة النووية، بحسب عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، حيث تقع المدرسة فى مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وهى مدرسة ثانوية متخصصة، نظام الدراسة بها 5 سنوات، يتخرج منها الطالب فنى طاقة نووية.