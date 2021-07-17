صور.. صحة الشرقية: ضبط وإعدام نحو 26 طن أغذية فاسدة فى حملة مكبرة

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وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مجزر دواجن بأنشاص، به نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، ويمثل خطرا داهما على الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المجزر، كما تم إعدام 1.8 طن أغذية عبارة عن دهون وهوالك إنتاج دواجن، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، كما تم ضبط 6 طن و266 كجم دواجن ومنتجات لحوم لسوء التخزين.
كما أشرف وكيل الوزارة على إعدام 18 طن مخللات بالمدفن الصحى بمدينة بلبيس، سبق ضبطها أثناء حملة ترأسها وكيل وزارة الصحة، وصدر بها قرار من النيابة العامة بإعدامها بعد ورود النتائج المعملية للعينات غير مطابقة، وتم سحب 9 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 11 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.
وأكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة خاصة خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، مؤكدا عدم التهاون فى إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.
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