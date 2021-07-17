محافظ بورسعيد: تشغيل 12 رحلة طيران أسبوعيا من مطار بورسعيد لتنشيط السياحة

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ بورسعيد عادل الغضبان اليوم السبت، أنه سيتم تشغيل 12 رحلة خلال الأسبوع الواحد من مطار بورسعيد فى إطار خطة تنشيط رحلات السياحة الداخلية بين بورسعيد وكل من القاهرة وطابا ومرسى علم وشرم الشيخ.





يأتى ذلك خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين ومراسلى المواقع الإلكترونية، للكشف عن تفاصيل تشغيل مطار بورسعيد وعودة الرحلات الداخلية بالمحافظة.

وقال المحافظ،خلال اللقاء، إنه جرى

مع كبرى الشركات السياحية لتقديم خدمة مميزة للمسافرين وبأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن تشغيل المطار يحقق استفادة سياحية واقتصادية كبيرة كما يحقق مطلب أبناء بورسعيد فى قيام الرحلات الداخلية بين بورسعيد والمحافظات الأخرى.

وأوضح أن مطار بورسعيد سيشهد، خلال الفترة القادمة، آليات عمل حديثة، تسهم فى تحقيق رواج سياحى للمطار ومحافظة بورسعيد يتناسب مع الأعمال التنموية الكبرى التى تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.