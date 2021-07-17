/641078/عرض-فني-مصري-بالعاصمة-الإيطالية-للاحتفال-بمرور-١٥٠-عاما-على-تقديم-أوبرا-عايدة

ألقى السفير هشام بدر، سفير مصر لدى إيطاليا، كلمة افتتاحية في العرض الذي نظمته الأكاديمية المصرية للفنون بروما بالتنسيق مع السفارة المصرية، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبإشراف الدكتورة هبة يوسف رئيسة الاكاديمية المصرية بروما، وذلك للاحتفال بمناسبة مرور 150 عامًا على تقديم أوبرا عايدة للموسيقار الإيطالي جوسيبي فيردي، بمشاركة وفد فني كبير تابع لدار الأوبرا المصرية، حيث حضر الحفل أبرز الشخصيات الإيطالية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى إيطاليا، كما تم إيلاء الاهتمام بدعوة شباب إيطالي لاتاحة الفرصة للتعرف عن كثب على الثراء الفني والثقافي المصري.

دوت الخليج

عرض فني مصري بالعاصمة الإيطالية للاحتفال بمرور ١٥٠ عامًا على تقديم أوبرا عايدة

وقد صرح السفير هشام بدر بأن الحدث عكس الخصوصية التي تتمتع بها أوبرا عايدة باعتبار الخلفية التاريخية وراء تأليف مقطوعات الأوبرا، وتزامنها مع افتتاح قناة السويس، لافتًا إلى أن أوبرا عايدة هي نتاج الترابط المصري الإيطالي، وتحولت فيما بعد لقطعة موسيقية أساسية يتم عرضها في كافة دور الأوبرا حول العالم.

السفير هشام بدر: الحدث يتزامن مع قيام الرئيس إطلاق مشروع تنمية الريف المصرى

كما أشار بدر في كلمته إلى أن الحدث يتزامن مع قيام السيد الرئيس بإطلاق مشروع تنمية الريف المصري "حياة كريمة"، الذي يأتي بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعالجة العديد من التحديات المزمنة التي كانت تواجه مصر، مُبرزًا أن الجمهورية المصرية الجديدة ترتكز على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة في كافة المجالات، وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، ومواصلة الاسهام البَنّاء في الجهود الدولية لتعزيز استقرار ورفاهية المنطقة.

كما استعرض السفير المصري الجهود المبذولة بمجال السياحة في مصر، والتدابير الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها في كافة المنشآت السياحية والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا استعداد المقاصد السياحية المصرية، وخاصة بالبحر الأحمر، لاستقبال السياح الإيطاليين. هذا، وقد عكست ردود أفعال المشاركين بالحدث الشغف الذي تحظى به الحضارة والثقافة المصرية لديهم بمختلف فئاتهم ومراحلهم العمرية، والحرص على المشاركة بفعالية في الأحداث المصرية إنطلاقًا من المكانة التي تحظى بها مصر لدى المجتمع الإيطالي.