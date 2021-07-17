/641079/الشوط-الأول-تعادل-سلبي-وحالة-طرد-في-مواجهة-الأهلي-وكايزر-تشيفز-بنهائي-إفريقيا

انتهى الشوط الأول بين فريقي الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة 0/0، في المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

بدأت المباراة بضغط من جانب فريق كايزر تشيفز، ثم عاد الأهلي سريعا إلى المباراة، وبدأت الأهلي في صناعة العديد من الهجمات الخطرة، واعتمد لاعبي فريق كايزر تشيفز على الهجمة المرتدة طوال الشوط.

ويعرض دوت الخليج مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم:

1- دور المجموعات

ضمت مجموعة الأهلي كل من: سونيديب وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب والمريخ السوداني، وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بمقابلة سونيديب، وحقق المارد الأحمر الفوز بنتيجة 5/0 بمجموع مبارتي الذهاب والعودة، وجاء ترتيب مجموعة النادي الأهلي في دور المجموعات كالتالي:

المركز الأول: سيمبا التنزاني برصيد 13 نقطة.

المركز الثاني: الأهلي برصيد 11 نقطة.

المركز الثالث: فيتا كلوب برصيد 7 نقاط.

المركز الرابع: المريخ السوداني برصيد 2 نقاط.

2- دور ربع النهائي

التقى الأهلي مع فريق صن دوانز في ربع نهائي البطولة، واستطاع المارد الأحمر تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2/0، ثم تعادل الفريقين في مباراة الإياب بنتيجة 1/1.

3- دور نصف النهائي

تقابل النادي الأهلي مع فريق الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة، واستطاع الفريق الأحمر التغلب على نظيره التونسي في مبارتي الذهاب والعودة، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي بهدف دون رد، ثم حقق الفوز في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة، ليحجز مقعدا في نهائي البطولة.

4- نهائي البطولة

التقى المارد الأحمر مع فريق كايزر تشيفز في نهائي البطولة، وتمكن الفريق الأحمر التغلب على نظيره الجنوب إفريقي، حيث انتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة ..، ليتربع على صداراة الفرق الأكثر تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 10 بطولات، وحصل لاعب كايزر تشيفز على البطاقة الحمراء في نهاية الشوط.

مشوار تأهل كايزر تشيفز إلى نهائي البطولة

وعلى الجانب الأخر تأهل فريق كايزر تشيفز إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تغلب على فريق سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي من البطولة، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز كايزر تشيفز برباعية نظيفة، ثم فاز سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة، ليتأهل كايزر تشيفز إلى نصف نهائي البطولة أمام فريق الوداد المغربي، واستطاع الفريق الجنوب إفريقي الفوز على نظيره المغربي بنتيجة هدف دون رد في مباراة الذهاب، ثم تعادل الفريقين في مباراة الإياب، ليحجز كايزر تيفز مقعدا في نهائي البطولة أمام النادي الأهلي.