الدير المحرق بالقوصية يفتح أبوابه للزائرين

جدة - نرمين السيد - أكد الأنبا بيجول، أسقف دير السيدة العذراء المحرق بالقوصية، أن أبواب الدير مفتوحة لكافة الزائرين لنوال البركة، حيث أقامت العائلة المقدسة 185 يوماً أثناء هروبها إلى مصر.





وأضاف الأنبا بيجول فى بيانه، أن الدير يفتح أبوابه من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر مساء. ويعتذر الدير عن مبيت الرحلات والأسر والأفراد وبدون أى استثناء، سواء فى الحجرات أو فى أى من ساحاته الداخلية، داعيا كافة الزائرين بمراعاة ارتداء الكمامة والحفاظ على الصحة العامة للجميع، وضارعين إلى الله أن يرفع الوباء عن العالم وعن مصرنا الحبيبة.

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