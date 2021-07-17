أحرز محمد شريف الهدف الأول للأهلى فى مرمى كايزر تشيفز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا، والمقام حاليا على ملعب محمد الخامس فى الدار البيضاء بالمغرب. يتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بدأ المباراة بتشكيل يضم كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول. الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة. الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف. بينما بدأ فريق كايزر تشيفز بتشكيل يضم كلا من: حراسة المرمى: دانييل أكبي الدفاع: راماهلوي مافهليلي – إريك ماتوهو – دانييل كاردوزو الوسط: ريف فروسلر – نجابولو بلوم – ويليارد كاتساندي – هابي ماشياني الهجوم: بيرنارد باركر – سمير نوركوفيتش – نجكوبو

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلى وكايزر تشيفز.. محمد شريف يحرز الهدف الأول للمارد الأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.