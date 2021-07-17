/641084/محمد-مجدي-أفشة-يسجل-هدف-الأهلي-الثاني-في-شباك-كايزر-تشيفز-فيديو

أحرز محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثاني لفريقه في كايزر تشيفز بنهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام على ملعب محمد بن خامس في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر في تحقيق اللقب العاشر.

وكان محمد شريف قد سجل الهدف الأول لصالح المارد الأحمر بعد تمريرة مميزة من أكرم توفيق ظهير أيمن المارد الأحمر في لقاء كايزر تشيفز، ويستعرض دوت الخليج الهدف.

هدف الأهلي المصري الثاني جمييل من محمد مجدي أفشة😍👏🏼



pic.twitter.com/tTw8UPCa8O — دحمي (@FCM97) July 17, 2021

وأنطلقت صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة في لقاء تبثه شبكة قنوات بي ان سبورت بشكل حصري .

تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول - أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل كايزر تشيفز المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمي: دانيل أكبيي.

خط الدفاع: إريك ماتوهو- دانيل كاردوزو- بلوم – كاتساندي – نجكوبو.

خط الوسط: ياجان ساسمان – فروسلر- باركر.

خط الهجوم :نجيزانا - سمير نوركوفيتش.

قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

في حراسة المرمي:محمد الشناوي- علي لطقي- مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمد هاني- محمود وحيد- سعد سمير- محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- أكرم توفيق - مجدي أفشة -كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف- صلاح محسن- بواليا- محمود كهربا- حسين الشحات-طاهر محمد طاهر- مروان محسن- أجاي.

وسجل الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني 84 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 30 هدفًا، وفشل «الموس» عن قيادة لاعبي المارد الأحمر لتسجيل الأهداف في 8 مباريات فقط، بينهم مواجهات5 انتهوا بتعادل سلبي.

ونجح الجنوب إفريقي في الخروج بشباك نظيفة خلال 23 مواجهة، كما كان أول اهتزاز لشباك الأهلي تحت قيادته أمام الوداد المغربي في خامس مواجهاته في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي تحت قيادة موسيماني 4 ألقاب منهما دوري أبطال إفريقيا ويسعى لحصد اللقب الخامس أمام كايزر تشيفز في أقل من عام على جانب أخر حقق جوزية في أول عام له لقبين فقط مع القلعة الحمراء بواقع لقب للأميرة السمراء والسوبر الإفريقي.