إطلاق مبادرة اليوم المحلى للبيئة بالعريش

جدة - نرمين السيد - أطلقت جمعية حقوق المرأة السيناوية بشمال سيناء، اليوم السبت، مبادرة (اليوم المحلى للبيئة)، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية (اتحضر للأخضر) وذلك تحت رعاية محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة.





حضر فعاليات إطلاق المبادرة: رئيس مركز ومدينة العريش ماجد محمد أحمد، رئيس حى المساعيد أحمد أنور، رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة السيناوية سوسن حجاب، مدير الجمعية إبراهيم سالم ، عضو هيئة التدريس بجامعة العريش الدكتور عبد الكريم الشاعر، ومسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة محمد صلاح فرج.

وقال رئيس مركز ومدينة العريش إن المحافظة قامت بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى العريش، من بينها، تطوير 5 ميادين"، مطالبا المواطنين بالحفاظ على البيئة من خلال التوعية المجتمعية.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية سوسن حجاب أن فكرة المبادرة تعتمد على الحفاظ على البيئة من خلال عدة فعاليات، من بينها، حملات نظافة موسعة للشوارع والميادين والأحياء بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش، زراعة الأشجار، وتنفيذ عدد من الندوات التوعوية للحفاظ على البيئة.

وأضافت أن محافظة شمال سيناء تعتبر أول محافظة تطلق مبادرة اليوم المحلى للبيئة، لافتة إلى التنسيق مع وزارة البيئة لاعتماد هذه المبادرة على مستوى محافظات الجمهورية.

بدوره، قال إبراهيم سالم المدير التنفيذى للجمعية إن المبادرة بدأت بندوة للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وتكريم عمال النظافة ومنحهم شهادات التقدير، تقديرا لجهودهم فى المحافظة على نظافة أحياء وشوارع مدينة العريش.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن أيضًا زراعة الأشجار، غدا الأحد، بحى المساعيد، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضية تحت شعار ( إزرع شجرة خلى البيئة خضرة).