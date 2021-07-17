بعد تعيينه بالشيوخ .. رئيس جامعة النهضة : فخور بعضويتى بمجلس الحكماء

جدة - نرمين السيد - وقال الملاحى فى بيانه، اليوم السبت، إننى أتقدم بخالص الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية باختيارى عضوًا بمجلس الشيوخ وأتمنى أن أكون عند حُسن ظن الجميع والقيادة السياسية، مؤكداً أنه سيعطى أولوية قصوى لملفى تطوير وتحديث التعليم والصحة.
ووجه الدكتور حسام الملاحى تحية قلبية للرئيس السيسى على الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققها لمصر وشعبها فى توقيتات زمنية قياسية وغير مسبوقة، مشيراً إلى أن ماحققه الرئيس السيسى خلال الـ 7 سنوات الماضية يفوق ماتحقق من أكثر من نصف قرن.
وأعرب عن سعادته الغامرة بعضوية بمجلس الشيوخ خصوصًا أن هذا المجلس بقيادة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، يحظى باحترام وتقدير كبيرين من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية وهى يستحق لقب مجلس الحكماء، وأنا فخور بقرار الرئيس السيسى بعضويتى بمجلس الشيوخ.
وذكر الملاحى أنه من خلال متابعتى لأداء مجلس الشيوخ أستطيع أن أؤكد أهمية عودة الغرفة الثانية للبرلمان المصرى، ليكون داعما ومساندًا لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ولجميع مؤسسات الدولة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، حتى يكون لدى مصر القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجهها.
وأكد ثقته التامة فى أن مصر ستكون خلال السنوات القليلة المقبلة واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بعد الانجازات والمشروعات الكبيرة التى تمت خصوصًا مشروعات البنية التحتية والأساسية، وشبكة الطرق القومية والكبارى، والأنفاق وغيرها من المشروعات الأخرى التى جعلت مصر واحدة من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات المحلية، والإقليمية، والعربية، والإفريقية، والأجنبية.
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