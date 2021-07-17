فيديو- أول تعليق من عمرو أديب بعد فوز الأهلى بـ نهائى دورى أبطال أفريقيا

جدة - نرمين السيد - علق الإعلامى عمرو أديب، اليوم السبت، على أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقى فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد مركب محمد الخامس بالمغرب، ضمن منافسات نهائى دورى أبطال إفريقيا.





وقال عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر" : "وشى حلو على الأهلى وأنا لابس ليهم النهاردة الكرافت الحمراء وسيد عبدالحفيظ عارف ومش فى التليفون، أنا قابلت البعثة فى المطار خلال السفر للمغرب وهما طالعين للطائرة، وسلمت على محمد شريف والشناوى وكهربا، وقولت لمدير الكرة بالنادى الأهلى سيد عبدالحفيظ تذكر لما تكسب ده وش عمرو أديب اللى قابلته فى مطار القاهرة الدولى". وفاز الأهلى على نظيره الجنوب إفريقى بثلاثية نظيفة ليفوز بالبطولة العاشرة فى تاريخه.

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