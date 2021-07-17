قاضية جديدة.. العاشرة في خزينة الأهلي

توج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.
سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.
ونجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 10 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا.
وتمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في2012 و 2013، وأخير نسختى 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلي في تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.
وأصبح كايزر تشيفز الضحية رقم 11 للأهلى في النهائي الأفريقي، حيث التقى الأهلي بـ11 فريقا في نهائي دوري الأبطال على مدار13 نهائيا وهي فرق « كوتوكو الغاني «مرتين»ــ الهلال السوداني - صن داونز الجنوب إفريقي ــ النجم الساحلي التونسي «مرتين»ــ الصفاقسي التونسي ــ القطن الكاميروني ــ الترجي التونسي «مرتين» ــ أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ــ الوداد المغربي ــ الزمالك مصر، كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.
واعتمد الأهلى بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على تشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، وفي الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وثلاثي الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.
فيما خاض كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بقيادة المدرب المخضرم ستيوارت باكستر، اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: دانييل أكبي، الدفاع: راماهلوي مافهليلي، إريك ماتوهو، دانييل كاردوزو، وفي الوسط: ريف فروسلر، نجابولو بلوم، ويليارد كاتساندي، هابي ماشياني، وثلاثي الهجوم: بيرنارد باركر، سمير نوركوفيتش، نجكوبو.
الشوط الأولبدأت المباراة هادئة نسبيا، وفى الدقيقة الثالثة باغت كايزر تشيفز النادي الأهلى بهجوم قوى وسريع أسفر عن ركنبة للفريق الجنوب إفريقي، بعدها رد الأهلى بالوصول لمرمى أكبي من خلال الهجمات المنظمة عن طريق الجبهة اليسرى التي يقودها على معلول، لكن غياب الدقة في اللمسة الأخيرة منع الخطورة اللازمة، وسط محاولات ضعفية من الجانبين للوصول لمرمى الأخر والتقدم في النتيجة.
وفي الدقيقة الثامنة من اللقاء، أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى للاعبي كايزر تشيفز، واستحقها للاعب باركز بعد تدخل عنيف مع أيمن اشرف في وسط الملعب.
ونتيجة ارتباط دفاعي للفريق الجنوب إفريقي كاد طاهر محمد طاهر يهز شباك المنافس ويفتتح أهداف اللقاء في الدقيقة العاشرة، لكن المدافع وضع قدمه محولا الكرة لضربة ركنية.
حاول الأهلى التحكم في إيقاع المباراة من خلال التمريرات القصيرة في المساحات الضيقة كأحد الحلول التي بحث من خلالها موسيمانى لفك تكتلات كايزر تشيفز الدفاعية.
وفي الدقيقة 16 قاد الصربي سمير نوركفيتش أخطر هجمة لكايزر تشيفز، لكن يقظة محمد الشناوى أبقت مؤشر النتيجة على حاله حتى إشعار أخر، فيما تلقى أيمن أشرف للبطاقة الصفراء الأولى للأهلى في اللقاء بعد تدخل عنيف على لاعب كايزر تشيفز اعتبرها الحكم تهور.
ونجح الأهلى في بناء هجمة مرتدة في الدقيقة 22 بعدما كانت الكرة ضربة ركنية للفريق المنافس، وقاد أفشة وطاهر دويتو هجومي انتهى في منطقة جزاء المنافس بعد تباطئ طاهر في التسديد على مرمى كايز تشيفز.
واعتمد أفشة على نفسة مرة أخرى وسدد كرة قوية على مرمى أكبي في الدقيقة 25 من زمن اللقاء، لكنها كانت تحتاج لدقة أكبر حتى تجد طريقها لمرمى الفريق الجنوب إفريقي.
وشهد الربع الأخيرمن ها الشوط لجوء الأهلى لأحد الحلول السحرية لفك تكتلات الدفاع للفريق الجنوب إفريقي من خلال التسديد من خارج نطقة الجزاء، فجاءت محاولة أولى من السولية وثانية من أفشة، وثالثة من الشحات لم تكتمل.
وفي الدقيقة 45 طالب الأهلى باحتساب ضربة جزاء لصالح محمد شريف الذى تلقى تمريرة سحرية من حسين الشحات ولمس الكرة لكن الحارس تدخل معه ليمنع فرصة محققة للأهلى.
وفي الدقيقة المحتسبة بدل من الضائع كان منعرج اللقاء حينما تدخل اللاعب هابي بشكل فيه عنف وإيذاء، سقط علي إثره أكرم توفيق أرضا، ولجأ الحكم لتقنية الفار ليتم طرد اللاعب الجنوب إفريقي في أخر أنفاس الشوط الأول.
وتألق على معلول في ارباط دفاعات كايزر تشيفز من الجانب الأيسر في الدقائق الأخيرة من اللقاء، لكن يقظة الحارس أكبي وخط الدفاع لفريق كايزر بددت كل محاولات الأهلى وأبقت على هذا الشوط خاليا من الأهداف لينتهى كما بدأ.
الشوط الثاني دخل الأهلى الشوط الثاني بجرؤة أكبر هجوميا مستغلا النقص العددي للمنافس، وشكل لاعبو الأحمر خطورة كبيرة على كايزر تشيفز وكاد يصل أكثر من مرة لشباك الحارس أكبي.
في الدقيقة 50 مرر أكرم توفيق كرة طولية بينية بين دفاعات كايزر تشيفز لمحمد شريف الذى وضعها على طريقة الهولندي فان باستن من فوق حارس الفريق الجنوب إفريقي واضعا الأهلى في المقدمة.
سعى الأهلى بعدها لتأين النتيجة بهدف ثان يطمئن الجهاز الفني لنتيجة المباراة، لكن موسيمانى لم يتخلى كليا عن الحذر الدفاعي الذي بدد هجمات مرتدة حاول من خلال الإنجليزي باستر ادارك التعادل.
لم يمهل الأهلى المنافس فرصة لملمة أوراقه واستعادة توازنه، ومن خطأ في التمركز الدفاعي مرر حسين الشحات كرة طولية لطاهر محمد طاهر الذى مررها على حدود منقطة الجزاء لمجدي أفشة وبدوره مررها لشريف الذي أعادها لأفشة مرة أخرى واضعا الكرة في شباك الفريق الجنوب إفريقي.
عاد الأهلى للتحكم في إيقاع اللعب مرة أخرى واللعب على المساحات الضية لارهاق المنافس بدنيا وتوفير المجهود، وجاءت تبديلات موسيمانى لخدمة هذا الهدف على أرض الملعب وهو ما أحبط كايزر تشيفز الذى ظل يبحث عن استعادة الكرة في النصف ساعة الأخيرة من اللقاء.
ونجح السولية من استغلال هفوة دفاعية ليسجل الهدف الثالث للأهلى بعدما تلقى تمريرة سحرية من محمد شريف، بعدها عاد الأهلى للواقعية ولعب بهدوء واتزان كبيران أمام المنافس.
جاءت الربع ساعة الأخيرة من المباراة دون هجمات خطرة من الجانبين، فاكتفى الأهلى بالثلاثية التاريخية واستسلم كايزر تشيفز لمنطق كرة القدم ورفع الراية البيضاء أمام الأهلى الذي فرض أسلوبه على المنافس وتوج باللقب القاري للمرة العاشرة في تاريخه.
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