رقص لاعبى الأهلي في ملعب محمد الخامس بعد حصد النجمة العاشرة.. فيديو

هنأ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" النادى الأهلى عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، بعد فوزه على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة النهائية للبطولة التى اقيمت بيهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وكتب الفيفا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "تهانينا للأهلى.. لا نطيق الانتظار للترحيب بك فى كأس العالم للأندية".

الفيفا يهنئ الأهلى

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ونجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 10 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا.

وتمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في2012 و 2013، وأخير نسختى 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلي في تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.