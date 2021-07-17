/641097/الاتحاد-العربي-لـ-الأهلي-مبروك-على-النجمة-العاشرة

الاتحاد العربي لكرة القدم حرص على تهنئة النادي الأهلي بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بدوري أبطال إفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب «مركب محمد الخامس» بالمغرب.

ويستعرض دوت الخليج أخر أخبار والتهنئة من قب أندية العالم للأهلي بعد التتويج بالنجمة العاشرة. كتب الاتحاد العربي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة قال فيها: «تهانينا للأهلي فوزه بدوري أبطال إفريقيا 2021». ونجح الأهلي في تعزيز رقمه القياسي للتتويج بلقب دوري الأبطال، في عشر مناسبات مختلفة، بعد أن حقق اللقب الإفريقي في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021. وأنطلقت صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة في لقاء تبثه شبكة قنوات بي ان سبورت بشكل حصري . تشكيل الأهلي المتوقع أمام كايزر تشيفز حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول - أكرم توفيق. خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات. خط الهجوم: محمد شريف. تشكيل كايزر تشيفز المتوقع أمام الأهلي حراسة المرمي: دانيل أكبيي. خط الدفاع: إريك ماتوهو- دانيل كاردوزو- بلوم – كاتساندي – نجكوبو. خط الوسط: ياجان ساسمان – فروسلر- باركر. خط الهجوم :نجيزانا - سمير نوركوفيتش. قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا في حراسة المرمي:محمد الشناوي- علي لطقي- مصطفي شوبير خط الدفاع:علي معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمد هاني- محمود وحيد- سعد سمير- محمود متولي. خط السوسط:عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- أكرم توفيق - مجدي أفشة -كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان. خط الهجوم:محمد شريف- صلاح محسن- بواليا- محمود كهربا- حسين الشحات-طاهر محمد طاهر- مروان محسن- أجاي.

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