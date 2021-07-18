/641110/ياسر-إبراهيم-البطولة-القارية-هي-الأكثر-أهمية-لجمهور-الأهلي

أكد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يشعر بفرحة غامرة بعد أن توج مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في مسيرته مع الفريق، ووعد جماهير الأهلي بمزيد من البطولات بعد تحقيق «النجمة العاشرة» في تاريخ النادي.

ويستعرض دوت الخليج أخر أخبار والتهنئة من قب أندية العالم للأهلي بعد التتويج بالنجمة العاشرة.

وأضاف: «هذه ثاني بطولة إفريقية لي مع الأهلي وهذا شيء يجعلني فخوراً بنفسي. الروح الرائعة بين اللاعبين هي سر الفوز بالبطولات، ودائماً ما نكون على قلب رجل واحد».

تصريحات ياسر إبراهيم

وتابع: «نعلم جيداً أن البطولة القارية هي الأكثر أهمية لجمهور الأهلي، لذلك أهنئهم كثيرًا على الفوز بلقب البطولة ونعدهم بتحقيق المزيد من البطولات».

واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته بالتأكيد أن جميع لاعبي الأهلي يساندون بعضهم بعضًا، ومن لا يشارك في المباريات يدعم زملاءه بقوة، لأن الأهم هو الأهلي دائما، والجميع يلعب بروح الأهلي ومن أجل الفريق.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام كايزر تشيفز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول - أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل كايزر تشيفز المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمي: دانيل أكبيي. خط الدفاع: إريك ماتوهو- دانيل كاردوزو- بلوم – كاتساندي – نجكوبو.

خط الوسط: ياجان ساسمان – فروسلر- باركر.

خط الهجوم :نجيزانا - سمير نوركوفيتش.

قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

في حراسة المرمي:محمد الشناوي- علي لطقي- مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمد هاني- محمود وحيد- سعد سمير- محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- أكرم توفيق - مجدي أفشة -كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف- صلاح محسن- بواليا- محمود كهربا- حسين الشحات-طاهر محمد طاهر- مروان محسن- أجاي.