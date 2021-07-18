/641112/احمد-فتحي-عن-اتحاد-شباب-الجمهورية-تنسيقية-الشباب-تساند-كل-ما-يأتي-في-صف-المواطن

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، أننا نتحد لانجاح اي مبادرة جديدة تهدف لدعم المواطن ، مؤكدا أن فكرة انشاء اتحاد شباب الجمهورية، جاءت بعد تمكين الشباب والمرأة، لافتا فضلا عن تمكين الشباب سياسيا والإماكن التنفيذية فى الدولة .

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب احمد فتحي بشأن انشاء اتحاد شباب الجمهورية اتحاد شباب الجمهورية قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إلي أن اتحاد شباب الجمهورية ضم الشباب من خلال العمل التطوعي، ومنتدي شباب العالم وبرنامج تأهيل الشباب للقيادة ، والبرنامج الرئاسي، مؤكدا ان الاتحاد الهدف منه هو توصيل المبادرات للمواطن المصري، وتوصيل المشروعات التي تقوم بها المبادرات فى كل المجالات ، إضافة إلي نماذج المحاكاة وتوصيلها لشباب الجامعات وتوعية المواطن وحل مشاكله. وأكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، ان التتسيقية تقف فى ظهر اي مبادرة تدعم المواطن المصري،مضيفا: "مبنامش "، فضلا عن تمكين المرأة بنسبة كبيرة لافتا الي دور وزارة التضامن فى المراقبة على ما يتم داخل الدولة وحرصها على توصيل الدعم لكل مواطن ،مشيرا ان الوزارة توجد داخل كل بيت مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احمد فتحي عن اتحاد شباب الجمهورية: تنسيقية الشباب تساند كل ما يأتي في صف المواطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.