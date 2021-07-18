الأنبا مكاريوس يستقبل الكهنة الجدد بالإيبارشية 

جدة - نرمين السيد - استقبل اليوم الأنبا مكاريوس أسقف المنيا الآباء الكهنة الخمسة الجدد، وهم: القس يوساب عدلى، والقس أرسانى حنا، والقس فليمون فوزى، والقس إبراهيم حنا، والقس إرميا عاطف.





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