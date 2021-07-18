فيديو .. وزير الأوقاف يوضح اشتراطات أداء صلاة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وأوضح أنه ما زال تخوفات كبيرة من تحور فيروس كورونا، وسنأخذ بالأمور الوسطية ولن نلغى صلاة عيد الاضحى مثلما حدث فى بعض الدول.
وأكد الوزير فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، على التلفزيون المصرى، أن صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط، مع عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.
وأوضح الوزير، أنه يجب ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصى، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعى، مع عدم فتح دورات المياه.
وأضاف، أنه سيتم فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، ولن تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق.
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