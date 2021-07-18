الخطيب صانع إنجازات الأهلي لاعباً ورئيساً.. تفاصيل

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استطاع النادي الأهلي في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والعاشرة في تاريخه، ليحقق لقب اعتاد التتويج به تحت قيادة أسطورة النادي ورئيسه الحالي محمود الخطيب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ساهم الخطيب بشكل دائم في فوز الأهلي بالبطولات القارية، من خلال تواجده في مختلف المراكز داخل النادي، سواء كلاعب أو كأمين صندوق أو كنائب للرئيس الأسبق حسن حمدي، أو كرئيس للنادي كما هو الحال في النسختين الأخيرتين.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بمختلف المسميات 10 مرات، أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021.

وساهم اللاعب محمود الخطيب في فوز الأهلي بأول لقب إفريقي له عام 1982، بعد الفوز على حساب كوتوكو الغاني بنتيجة 4-1، في مجموع المباراتين، وكرر الأمر عام 1987 بالفوز على الهلال السوداني 2-0

وأثناء تولي الخطيب منصب أمين صندوق، توج الأهلي بدوري الأبطال عام 2001، بعد الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي 4-1، خلال المباراة النهائية

وكانت فترة تولي الخطيب لمنصب نائب رئيس الأهلي تحت قيادة حسن حمدي، هي الأنجح في مسيرة النادي، حيث نجح الفريق في التتويج باللقب 5 مرات.

وفاز الأهلي بـبطولة إفريقيا خلال تلك الفترة، أعوام 2005 على حساب النجم الساحلي 3-0، وعام 2006 أمام الصفاقسي التونسي 2-1، وعام 2008 ضد القطن الكاميروني 4-2، وعام 2012 بالفوز على الترجي التونسي 3-2 بمجموع المباراتين، وفي 2013 على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي 3-1.

وتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي في دورته الأولى ديسمبر 2017، واستطاع أن يقود النادي لتحقيق اللقب الإفريقي مرتين، الأولى على حساب الزمالك بنتيجة2-1 في نهائي القرن العام المنصرم.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون رد، في ‏المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، ليكتب هذا الجيل تاريخاً له من خلال ‏التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي.‏

تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول - أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل كايزر تشيفز أمام الأهلي

حراسة المرمي: دانيل أكبيي. خط الدفاع: إريك ماتوهو- دانيل كاردوزو- بلوم – كاتساندي – نجكوبو.

خط الوسط: ياجان ساسمان – فروسلر- باركر.

خط الهجوم :نجيزانا - سمير نوركوفيتش.

قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

في حراسة المرمي:محمد الشناوي- علي لطقي- مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمد هاني- محمود وحيد- سعد سمير- محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- أكرم توفيق - مجدي أفشة -كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف- صلاح محسن- بواليا- محمود كهربا- حسين الشحات-طاهر محمد طاهر- مروان محسن- أجاي.