جدة - نرمين السيد - وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية لتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية واليدوية والتى يحتاجها سوق العمل فى قرى المحافظات، خاصة محافظات الصعيد والوجه القبلى، حيث أن تلك المهن ما زالت لها قيمتها ومكانتها فى تلك القرى.





وفى هذا الإطار قامت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة بشراء ماكينات خياطة لعمل مشروع صغير فى مجال التفصيل والحياكة، يخدم خريجى وحدة التدريب المتنقلة من الفتيات ويوفر لهم فرص عمل كريمة ولائقة. وأشار أحمد حسين طليب، مدير المديرية، إلى أنه بالتنسيق مع محافظة الوادى الجديد تم تجهيز وإعداد وحدة لتصنيع الملابس الجاهزة بالوحدة المحلية لقرى ناصر الثورة، للاستفادة من المتدربات الذين تم تدريبهم عن طريق المديرية ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" تحت رعاية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وأضاف مدير المديرية، أنه تم تشغيل الوحدة بالتعاون مع مصنع الملابس التابع لديوان عام محافظة الوادى الجديد، ووفقاً لذلك تم تشغيل الفتيات المتدربات خريجى التدريب المهنى فى الوحدة، وبدء تصنيع المنتجات تمهيداً لتسويقها .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. مشروع لتشغيل خريجى التدريب المهنى على التفصيل والحياكة بالوادى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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