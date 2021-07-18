وزيرا «الرياضة» و«الطيران» يستقبلان بعثة الأهلي بالورود في المطار

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ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحصد الاهلي لقب دوري أبطال أفريقيا مساء أمس السبت بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في نهائي البطولة.

وترأس محمود الخطيب رئيس النادي بعثة الفريق خلال رحلة المغرب، توج فريق الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب

حقق النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، ليشارك في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر 2021.

وضمن الأهلي مقعدا رسميا في كأس العالم للأندية العام المقبل بعد حصد دوري أبطال إفريقيا ، ليكون ثالث المشاركين بشكل رسمي في مونديال الأندية بد تشيسلي بطل دوري أبطال إفريقيا وبطل اليابان الدولة المستضيفة لكأس العالم للندية.

الأهلي في كأس العالم للأندية

وأحرز محمد شريف هدف الأهلي الأول في شباك كايزر تشيفز في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن الخامس ، بينما أضاف محمد مجدي أفشة ثاني أهداف المارد الأحمر قبل أن يعزز عمرو السولية بالهدف الثالث.

وأنطلقت صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة في لقاء تبثه شبكة قنوات بي ان سبورت بشكل حصري .

تشكيل الأهلي المتوقع أمام كايزر تشيفز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول - أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل كايزر تشيفز المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمي: دانيل أكبيي. خط الدفاع: إريك ماتوهو- دانيل كاردوزو- بلوم – كاتساندي – نجكوبو.

خط الوسط: ياجان ساسمان – فروسلر- باركر.

خط الهجوم :نجيزانا - سمير نوركوفيتش.

قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

في حراسة المرمي:محمد الشناوي- علي لطقي- مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمد هاني- محمود وحيد- سعد سمير- محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- أكرم توفيق - مجدي أفشة -كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف- صلاح محسن- بواليا- محمود كهربا- حسين الشحات-طاهر محمد طاهر- مروان محسن- أجاي.