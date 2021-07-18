/641117/اللجنة-المنظمة-لأولمبياد-طوكيو-تعلن-تسجيل-حالتي-إصابة-بفيروس-كورونا

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم الأحد، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد للرياضيين اثنين مقيمين فى القرية الأولمبية بالعاصمة طوكيو، وذلك بعد يوم من الإعلان عن أول إصابة لأحد المنظمين المقيمين فى القرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقالت اللجنة الأولمبية حسب ما نقلته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، إن من بين الـ10 أشخاص الذين وصلوا من الخارج للمشاركة بالأولمبياد، ثبتت إصابتان لرياضيين يقيمان في القرية الأولمبية وحالة ثالثة لرياضي اخر لا يقيم هناك.

ولم يذكر تفاصيل عن المصابين مثل جنسيتهم وظروفهم الصحية الحالية.

وكانت اليابان قد حظرت استقبال جمهور من خارج اليابان، ولم تسمح بدخول، سوى الرياضيين والمسؤولين وأعضاء وسائل الإعلام، لدورة الألعاب الأولمبية.

وكانت القرية الأولمبية، الواقعة بالعاصمة طوكيو والتي تضم 21 مبنى سكنيًا و3600 غرفة و18 ألف سرير، قد فتحت أبوابها لاستقبال الرياضيين الثلاثاء الماضي.

ادي المنتخب الاولمبي مرانه الاول أمس علي احد الملاعب المخصصه لتدريبه قبل لقائه الخميس المقبل امام اسبانيا في مستهل مشواره في اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

جاء المران في السابعه مساء اليوم بتوقيت اليابان بعد ان وصلت البعثه ظهرا واجرت مسحه طبيه للكشف عن كورونا ثبت منً خلالها سلامة جميع افراد البعثه

واعتبارا من اليوم سيؤدي المنتخب تدريبه في موعد لقاء اسبانيا وهو الرابعه والنصف عصرا وتم تنظيم توقيتات وجبات الطعام بمعرفة الدكتور ايمن زين طبيب الفريق.

المنتخب يقيم في الدور الخامس باحد فنادق سابورو وهو داخل الفقاعه الطبيه حيث لا يسمح بمغادرة الحجره الا للطعام او التدريب حسب تعليمات اللجنه المنظمه الصارمه، ويبعد ملعب التدريب عن فندق اقامة اللاعبين ساعه بالاتوبيس.

قائمة المنتخب

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

يبحث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصرالأولمبي، عن إنجاز جديد خلال مشاركتة في أولمبياد طوكيو 2020، واوجد عدد من الاعبين المميزين.

شوقي غريب

ويأمل غريب في تكرار نجاح الجيل الذهبي الذي في كأس العالم للشباب عام 2001، حيث حصد الميدالية البرونزية، ليحقق لكرة القدم المصرية أول إنجاز أولمبي، وينافس المنتخب المصري في مجموعة قوية تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.