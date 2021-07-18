مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - وفى برقيته، تقدم رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهانى وأصدق التمنيات بهذه المناسبة العظيمة، سائلين الله عز وجل، أن يعيدها على الرئيس عبدالفتاح السيسى بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: أنتهز هذه المناسبة المباركة، لنعاهدكم على الاستمرار فى بذل المزيد من الجهد والعطاء، كى نواصل بكم ومعكم مسيرة التنمية والبناء، لينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والإزدهار.