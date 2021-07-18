صور- ظهرت فى فيلم حياة كريمة.. أم محمد: شكرًا للسيسى وبدأت أشعر بالأمان

جدة - نرمين السيد - فى منزل لا تتعدى مساحته 28 مترًا، مبنى من الطوب اللبن، مسقوف بالعروق الخشبية، مظاهر حياة بدائية، دورة مياه أسفل سُلم المنزل الذى يتكون من غرفة واحدة تُستخدم غرفة نوم ومعيشة واستقبال ضيوف أو زائرين، أثاث المنزل عبارة عن حصيرة بلاستيكية وعدد من المخدات والأوانى والحلل وبوتاجاز وتلفاز صغير، تعيش أسرة السيدة فتوح إبراهيم محمد الشهيرة بأم محمد، والتى ظهرت فى الفيلم التسجيلى بالمؤتمر الأول لحياة كريمة والذى حضره الرئيس عبد الفتاح السيسى.





هُنا فى ذلك المنزل بقرية هربشنت التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تعيش السيدة أم محمد " فتوح إبراهيم محمد" وتعمل عاملة داخل مستشفى الفشن المركزى، وتسعى لتوفير نفقات أسرتها المكونة من زوج مريض لا يملك قوت يومه، ابن حاصل على مؤهل متوسط وترك عمله فى أحد المطاعم لمرافقة والده المريض، وابنة متزوجة، هنا دخل لا يكفى للأسرة، مرض يحاصر الزوج، وابن بلا عمل، قبل أن يتدخل فريق المشروعات القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة " فى محافظة بنى سويف ويبدأ التعامل مع الأسرة لتغير حياتهم وتوفير حياة كريمة.

سيدة لم تتعدى عامها الخامس والأربعون لكن الشقى يشعرك أنها تخطت عامها الستون.. سيدة مصرية أصيلة وقفت بجوار زوجها المريض وتحملت على كاهلها الإنفاق على أسرتها.

قالت: "اشتغلت فى كل حاجة عشان بيتى وولادى ولا إنى أمد إيدى لحد أو استنى استعطاف من حد، مفيش أحسن من عرق الجبين، تزوجت من سيد محمد وكان عمرى وقتها 15 سنة، داخل منزل العائلة، كان يعمل باليومية فى مزرع سدس بمركز ببا، وعقب وفاة والد زوجى تم تقسيم المنزل بين زوجى وأشقائه الثلاثة، وكان نصيبنا عبارة عن غرفة واحدة، وأنجبت هناء ومحمد وتعرض زوجى للإصابة وأصبح غير قادر على العمل، وخرجت للعمل فى المنازل".

وأضافت أم محمد، أن أسرتها اعترضت إلا أنها لم يكن أمامها سوى العمل فى المنازل والحقول لتوفير مصدر دخل للأسرة، مشيرة إلى أنها عملت بعد ذلك عاملة فى مستشفى الفشن المركزى بنظام الصناديق الخاصة، مؤكدة أنها كانت تعانى وأسرتها من غرق منزلها بمياه الأمطار فى فصل الشتاء، و أنها فوجئت بإدراج منزلها ضمن مبادرة حياة كريمة وتوفير ماكينة خياطة لها ونقل زوجها للعلاج داخل مستشفى بنى سويف التخصصى، قائلة: "بدأت أشعر بالأمان بعد سنوات من التعب والشقى".

وقدمت أم محمد وزوجها وأولادها الشكر للرئيس السيسى، ولمبادرة حياة كريمة على الاهتمام بأسرتها وإدراج منزلهم ضمن مبادرة حياة كريمة وعلاج زوجها.