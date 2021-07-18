5 ألقاب حققها موسيماني على المستوى القاري.. عادل رقم البنزرتي

حقق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني فى قيادة النادى الأهلي للفوز باللقب الأفريقي للموسم الثانى على التوالي والعاشرة في تاريخه، لتكون البطولة الخامسة للجنوب أفريقي مع النادى الأهلى في أقل من موسم.

وعادل موسيماني رقم التونسي فوزي البنزرتي كأكثر المدربين تتويجا بالبطولات القارية على صعيد الأندية داخل القارة الإفريقي.

وحقق موسميانى 5 ألقاب أفريقية حتى الآن وهى: دوري أبطال أفريقيا 2016 مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وكأس السوبر الأفريقى 2017 مع ماميلودي صن داونز، وكذلك دوري أبطال أفريقيا 2020 مع الأهلي، وكأس السوبر الأفريقى 2021 مع الأهلي، ودوري الابطال الافريقى 2021.

وعلى الجانب الآخر، يحمل فوزي البنزرتي (71 عاما) الرقم القياسي في مرات التتويج بالبطولات القارية للأندية الإفريقية، برصيد 5 ألقاب (لقب واحد في دوري أبطال أفريقيا برفقة الترجي الرياضي التونسي 1994، ولقبان في كأس الاتحاد الأفريقي "كونفيدرالية" مع النجم الساحلي التونسي عامى 2006 و2015، ولقبان فى كأس السوبر الأفريقى مع الترجي عام 1995 والوداد البيضاوي المغربي عام 2018).