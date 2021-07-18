/641129/بايرن-ميونخ-لـ-الأهلي-تهانينا-بالفوز-بدوري-ابطال-إفريقيا-للمرة-الثانية-علي-التوالي

هنأ نادي بايرن ميونخ الالماني، النادي الأهلي بعد تتويجة بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة على حساب، بطل جنوب إفريقيا كايزر تشيفز، في لقاء النهائي على مركب محمد الخامس بالمغرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب بايرن عبر حسابة الشخصي:”تهانينا للنادي الأهلي المصري الفوز بدوري ابطال إفريقيا للمرة الثانية علي التوالي والعاشرة في تاريخه”.

توج الأهلي بطلا لبطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه مساء أمس السبت، على استاد مركب محمد الخامس في المغرب، على حساب كايزر تشيفز بعد الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز بثلاثية نظيفة على كايزر تشيفز أمس السبت في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران، وعمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، على استقبال البعثة بالورود فور وصولها إلى مطار القاهرة الدولي.

تشكيل الأهلي المتوقع كايزر تشيفز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول - أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل كايزر تشيفز أمام الأهلي

حراسة المرمي: دانيل أكبيي. خط الدفاع: إريك ماتوهو- دانيل كاردوزو- بلوم – كاتساندي – نجكوبو.

خط الوسط: ياجان ساسمان – فروسلر- باركر.

خط الهجوم :نجيزانا - سمير نوركوفيتش.

قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

في حراسة المرمي:محمد الشناوي- علي لطقي- مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمد هاني- محمود وحيد- سعد سمير- محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- أكرم توفيق - مجدي أفشة -كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف- صلاح محسن- بواليا- محمود كهربا- حسين الشحات-طاهر محمد طاهر- مروان محسن- أجاي.