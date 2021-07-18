حريق بـ«مطبعة الفلوس» في البنك المركزي..والداخلية توضح

/641132/حريق-بـمطبعة-الفلوس-في-البنك-المركزيوالداخلية-توضح

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حول إندلاع حريق بأحد مباني مطبعة «الأموال» التابعة للبنك المركزي المصري والكائنة بشارع الهرم بمحافظة الجيزة، مؤكدا عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملةً وتفصيلاً.

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ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وفرض الانضباط خلال فترة العيد.

وفي وقت سابق حددت وزارة الداخلية موعد تقديم الضباط المتخصصين 2021- 2022، في المؤتمر الذي عقد أمس بأكاديمية الشرطة للإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتقدمين لكلية الشرطة، على أن يكون التقديم لحاملي درجة الليسانس من كلية الحقوق ذكور وإناث من العام السابق 2020، خلال الفترة من 27 يوليو الجاري حتى 19 أغسطس المقبل، أما عن حاملي شهادات كليات الحقوق ذكور وإناث وتربية رياضية للعام الجاري 2021 والحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه سيكون بدءا من 21 أغسطس حتى 21 سبتمبر المقبل.

خطوات التقديم في موعد تقديم الضباط المتخصصين 2021 - 2022

ويجري التقديم في موعد تقديم الضباط المتخصصين 2021 - 2022 من خلال الخطوات التالية: وهي التقديم في موقع كلية الشرطة الدخول على موقع وزارة الداخلية الرسمي، ثم الدخول على أيقونة أكاديمية الشرطة ثم التسجيل في كلية الشرطة 2021 - اكتب الرقم القومي في الخانة المخصصة لها ورقم الجلوس ثم اختيار اليوم المناسب لأداء اختبارات للقدرات بعد ذلك سيجري عرض معلومات حول امتحانات سيخوضها الطالب وموقع اللجنة والموعد والرقم السري الذي يجب حفظه للاستخدام فيما بعد.