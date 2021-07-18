جدة - نرمين السيد - وكان رئيس مجلس الوزراء، تفقد برفقة مسئولى وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فبراير الماضى، مشروعات مدينة العلمين الجديدة، فى جولة بدأها بلقاء مع مسئولى المكتب الاستشارى لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات العلمين الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.