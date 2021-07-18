/641139/عملاء-بنك-CIB--الأن-تحكم-في-معاملاتك-البنكية-بكل-سهولة
يسأل عملاء بنك CIB عن التحكيم في المعاملات البنكية عن طريق الانترنت حيث أن عملاء بنك CIB يستعدون لحلول عيد الأضحى المبارك 2021 بعد غد ولهذا يحتاج عملاء بنك CIB هذه الخدمة .
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مزايا حسابات بنك CIB البنكية عبر الانترنت
إدارة أموالك وحساباتك الشخصية بسهولة الاطلاع على أرصدة حساباتك وبطاقات الائتمان والودائع والقروض وصناديق الاستثمار الاطلاع على حركة الحسابات وتفاصيل المعاملات السابقة عرض وطباعة كشوف الحسابات وبطاقات الائتمان متابعة مصاريفك ومدفوعاتك المختلفة من خلال تصنيف معاملاتك البنكية بتصنيفات مميزة حتى تتمكن من الوصول إليها بسرعة وسهولة في أي وقت ومن أي مكان تابع موقف طلباتك الحالية والسابقة بكل سهولة
تنفيذ معاملاتك البنكية اليومية بكل سهولة من بنك CIB
التحويل بين حساباتك الشخصية المختلفة التحويل لحسابات أخرى داخل البنك أو التحويل لأي حساب خارج البنك داخل/خارج مصر سداد مستحقات بطاقاتك الائتمانية أو مستحقات البطاقات الائتمانية لعملاء آخرين داخل CIB إمكانية تنفيذ التحويلات المتكررة والمستقبلية التبرع لصالح المؤسسات الخيرية المعتمدة لدى البنك
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