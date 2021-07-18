بعد خضوعها لعملية جراحية.. شقيق ياسمين عبد العزيز: «حالتها خطرة..ادعولها»

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دوت الخليج يكشف تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

كتب وائل عبد العزيز عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، كاشفا عن تدهور حالة شقيقته الصحية دون التصريح بأي تفاصيل، فقال: “"صباح الخير.. انا كل الي هقدر اقوله دالواقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة".

أحمد العوضي يعلن خضوع ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية

وأعلن الفنان أحمد العوضي منذ ساعات قليلة عن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية فكتل عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

أحمد العوضي يوجه رسالة مؤثرة لزوجته بعد خضوعها لعملية جراحية

وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة مؤثرة لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الأخيرة، وكتب عبر حسابه بموقع فيس بوك: "يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة اكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه".

أضاف العوضي: "انا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك أني لو كنت ببينلك أني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك.. بحبك أكتر بكتيير من كل الكلام اللي أنا كتبته أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتي من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك ".

واختتم كلامه مطالبا الدعاء لزوجته: "ادعوا لها تقوم بالسلامة زي ما أنتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم"